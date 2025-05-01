Армен Бежанян рассказал об обысках в его доме и выемке документов

Он рассказал, что правоохранители приехали к его дому в Осе из Перми на двух автомобилях. По словам Армена Бежаняна, они изъяли документы, которые не представляют секретности и есть в открытом доступе, в том числе — в Арбитражном суде. Депутат подчеркнул, что ничего не скрывает и назвал «надуманной» статью, по которой возбудили дело.