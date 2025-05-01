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Армен Бежанян рассказал об обысках в его доме и выемке документов

Депутат и актёр из Прикамья прокомментировал работу правоохранителей.

Источник: Осинская городская дума

Депутат Осинской думы Пермского края Армен Бежанян, также известный как актёр сериала «Реальные пацаны», рассказал об обысках в его доме и выемке документов.

Он прокомментировал ситуацию на своей странице в соцсетях, уточнив, что уголовное дело в отношении него было возбуждено 29 апреля, а уже 30 апреля к нему приехали оперативники.

«Прошли обыски, выемка документов и изъятие техники. Надо сказать, что процедура эта малоприятная, когда к тебе в дом приходят рано утром несколько человек с какими-то постановлениями и требованиями», — отметил Армен Бежанян.

При этом депутат заявил, что хочет поблагодарить оперативников, которые участвовали в обысках, за их деликатность.

«Я понимаю, что это их работа — копаться в чужих делах. Но делали они в отношении меня и моей семьи очень деликатно, учитывая всю абсурдность ситуации», — пояснил он.

Он рассказал, что правоохранители приехали к его дому в Осе из Перми на двух автомобилях. По словам Армена Бежаняна, они изъяли документы, которые не представляют секретности и есть в открытом доступе, в том числе — в Арбитражном суде. Депутат подчеркнул, что ничего не скрывает и назвал «надуманной» статью, по которой возбудили дело.

«В общем, друзья, везде есть нормальные люди, и к сожалению, встречаются персоны, которые любят делать гадости в том числе пользуясь служебным положением. Но не будем их судить, ибо не судимы будем», — заявил Бежанян.