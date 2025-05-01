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Путин назвал Россию нацией победителей

Россия является нацией победителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые», пишет РИА Новости.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: Пресс-служба Президента России

«Проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить. А мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова», — сказал глава государства.

Он пояснил, что под словом «нация» подразумевает все народы бывшего Советского Союза и современной России.

На этом же марафоне Владимир Путин заявил, что все народы СССР внесли вклад в борьбу с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.

До этого Путин заявил, что сегодня в угоду корыстным политическим интересам переписываются итоги Второй мировой войны и принижается роль СССР в достижении Победы. По его словам, важно быть сплоченными в отстаивании правды и в борьбе с возрождающимися разрушительными идеологиями, в частности, расизмом и нацизмом.