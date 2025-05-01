Путин назвал Россию нацией победителей

До этого Путин заявил, что сегодня в угоду корыстным политическим интересам переписываются итоги Второй мировой войны и принижается роль СССР в достижении Победы. По его словам, важно быть сплоченными в отстаивании правды и в борьбе с возрождающимися разрушительными идеологиями, в частности, расизмом и нацизмом.