Подвели ранние итоги выдвижения кандидатов в областную и городскую Думы Воронежа

До голосования дошли не все. Оргкомитет отказал в регистрации 12 кандидатам, ещё 16 были исключены из списков — в том числе участники с новых территорий, таких как Херсонская и Запорожская области. Регистрацию ещё четырёх человек аннулировали.
Конкуренция между участниками серьёзная: минимум пять кандидатов на округ, максимум — 11−12. Это, как отмечает Нетесов, позволит выявить сильнейших.
Списки партии на выборах в облдуму возглавит губернатор Александр Гусев, далее — Владимир Нетесов и Герой России Андрей Дьяченко. В гордуме список поведёт Герой России Юрий Ераховец. В тройку также вошли кардиохирург Сергей Ковалёв и директор гимназии Марина Бочарова.
Голосование на «Госуслугах» пройдёт с 19 по 25 мая, регистрация избирателей завершится 23 мая.