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Подвели ранние итоги выдвижения кандидатов в областную и городскую Думы Воронежа

В Воронеже подвели итоги выдвижения кандидатов на предварительное голосование «Единой России» в областную и городскую Думы. В праймериз участвуют более 700 человек: свыше 400 — в областную Думу, свыше 300 — в городскую.

Источник: vrn.mk.ru

До голосования дошли не все. Оргкомитет отказал в регистрации 12 кандидатам, ещё 16 были исключены из списков — в том числе участники с новых территорий, таких как Херсонская и Запорожская области. Регистрацию ещё четырёх человек аннулировали.

Конкуренция между участниками серьёзная: минимум пять кандидатов на округ, максимум — 11−12. Это, как отмечает Нетесов, позволит выявить сильнейших.

Списки партии на выборах в облдуму возглавит губернатор Александр Гусев, далее — Владимир Нетесов и Герой России Андрей Дьяченко. В гордуме список поведёт Герой России Юрий Ераховец. В тройку также вошли кардиохирург Сергей Ковалёв и директор гимназии Марина Бочарова.

Голосование на «Госуслугах» пройдёт с 19 по 25 мая, регистрация избирателей завершится 23 мая.