Times: если США уйдут от переговоров, поток оружия Киеву иссякнет через полгода

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. В случае ухода президента США от посредничества в урегулировании конфликта на Украине поток оружия Киеву закончится через полгода. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на мнение аналитиков.
По их информации, по истечение этого периода Украина окажется в невыгодном положении, не имея доступа к новейшим системам ПВО и к баллистическим ракетам, которые ВСУ используют для ударов по линиям снабжения ВС РФ.
«Если американцы не продолжат противовоздушную оборону, это будет очень сложно. Я надеюсь, что этого не произойдет», — сказала украинский депутат Соломия Бобровская.
При этом, источники The Times выразили сомнение в том, что США откажется от использования уже выделенного финансирования на поставки оружия Украине.
Ранее источники в США заявили изданию Financial Times, что Вашингтон нервирует тот факт, что Москва не соглашается на уступки по ряду направлений, включая вопрос об ограничении численности ВСУ. По словам украинских чиновников, из-за этого в Киеве считают «вполне вероятным», что президент США Дональд Трамп объявит о выходе из переговоров. Отмечается, что украинская сторона принимает меры на этот случай, наращивая производство вооружений и добиваясь от европейских стран гарантий увеличения помощи Киеву.