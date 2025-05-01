Times: если США уйдут от переговоров, поток оружия Киеву иссякнет через полгода

Ранее источники в США заявили изданию Financial Times, что Вашингтон нервирует тот факт, что Москва не соглашается на уступки по ряду направлений, включая вопрос об ограничении численности ВСУ. По словам украинских чиновников, из-за этого в Киеве считают «вполне вероятным», что президент США Дональд Трамп объявит о выходе из переговоров. Отмечается, что украинская сторона принимает меры на этот случай, наращивая производство вооружений и добиваясь от европейских стран гарантий увеличения помощи Киеву.