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Александр Беглов поздравил петербуржцев с Первомаем

А также с предстоящим 80-летием Великой Победы.

Источник: ВКонтакте / Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с праздничным обращением по случаю Дня весны и труда, а также по случаю 80-летия Великой Победы. Поздравление опубликовано в Смольном.

В своем поздравлении глава Северной столицы подчеркнул значение Первомая как символа уважения к труду. Этот день — дань нашего уважения к труду и рабочему человеку.

«Для нас это означает защиту его интересов и здоровья, заботу о трудоустройстве и профессиональном росте».

Александр Беглов

Особые слова глава Петербурга посвятил юбилею Победы, назвав его «праздником на все времена». Губернатор отметил, что май 1945 года вдохновил страну на великие достижения в восстановлении народного хозяйства, науке, освоении космоса и других сферах.