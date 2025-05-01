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Евгения Гуцул поздравила жителей Гагаузии с Первомаем

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул поздравила жителей автономии с Днем труда, текст поздравления был передан через ее адвокатов.

Источник: Sputnik.md

От всей души поздравляю вас с Днём труда — праздником уважения к человеку труда, к тем, кто своим ежедневным усилием созидает, строит и развивает наше общество.

говорится в поздравлении

Евгения Гуцул отметила, что Первомай является символом солидарности и «силы, которая рождается в единстве».

Это напоминание о том, что за каждым достижением государства стоит простой человек — аграрий, учитель, врач, рабочий, инженер. Именно вы — настоящие герои нашей повседневной жизни. Сегодня, как никогда, важно поддерживать и защищать трудящихся. Ведь только там, где труд уважают и ценят, рождается настоящее развитие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

подчеркнула башкан

Она выразила от имени Исполнительного комитета Гагаузии глубокую благодарность всем жителям автономии за честный труд, стойкость и преданность своей земле.

Мы будем продолжать отстаивать ваши интересы, добиваться социальной справедливости и достойных условий жизни для каждой семьи. Пусть этот день наполнит вас верой в лучшее, а будущее нашей автономии будет мирным, сильным и уверенным!

подытожила глава Гагаузии

В Молдове 1 мая отмечается День труда, он является нерабочим праздничным днем.