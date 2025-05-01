Евгения Гуцул поздравила жителей Гагаузии с Первомаем

Это напоминание о том, что за каждым достижением государства стоит простой человек — аграрий, учитель, врач, рабочий, инженер. Именно вы — настоящие герои нашей повседневной жизни. Сегодня, как никогда, важно поддерживать и защищать трудящихся. Ведь только там, где труд уважают и ценят, рождается настоящее развитие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.