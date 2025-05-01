Глава Башкирии отметил большой вклад республики в общую Победу

«Если взять Ишимбай, то на ишимбайской нефти, собственно, и ковались военные достижения. Сейчас мы осмотрели двигатель для боевой авиации Великой Отечественной войны, которых было выпущено 35 тысяч. Поэтому, безусловно, огромные слова благодарности всем тем, кто ковал Победу. Здесь у меня душа радуется. Мало кто уже помнит, наверно, как здесь все запущено было, раньше тут болото стояло. Мы сделали прекрасное место. По сути, целый сквер. Мы сюда еще нагоним много техники, чтоб дети приходили, смотрели. Вот здесь будет стоять бронепоезд, потому что республика выпустила достаточно большое количество бронепоездов. Еще не все знают, что много чего было сделано в республике. Выпускались “Катюши”, например. Десятки госпиталей в республике разместились. В этом году мы приступим к установке стелы трудовой доблести в Ишимбае. Это знак благодарности ветеранам Ишимбая. Такие планы у нас», — рассказал Радий Хабиров.