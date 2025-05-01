Шавкату Мирзиёеву представят проекты в Хорезмской области

В программе — ознакомление с проектами, реализуемыми в различных отраслях экономики, и ввод в эксплуатацию крупных объектов.
Кроме того, глава государства проведет совещание, посвященное приоритетным задачам комплексного развития региона, добавили в пресс-службе.
Напомним, что в марте прошлого года в Ургенче под председательством президента состоялось совещание, где обсудили задачи социально-экономического развития Хорезмской области. Речь шла о поддержке предпринимательства, развитии сельского хозяйства, туризма, улучшении транспортной инфраструктуры, привлечении инвестиций.