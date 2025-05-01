Шавкату Мирзиёеву представят проекты в Хорезмской области

Напомним, что в марте прошлого года в Ургенче под председательством президента состоялось совещание, где обсудили задачи социально-экономического развития Хорезмской области. Речь шла о поддержке предпринимательства, развитии сельского хозяйства, туризма, улучшении транспортной инфраструктуры, привлечении инвестиций.