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Шавкату Мирзиёеву представят проекты в Хорезмской области

ТАШКЕНТ, 1 май — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл с визитом в Хорезмскую область, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В программе — ознакомление с проектами, реализуемыми в различных отраслях экономики, и ввод в эксплуатацию крупных объектов.

Кроме того, глава государства проведет совещание, посвященное приоритетным задачам комплексного развития региона, добавили в пресс-службе.

Напомним, что в марте прошлого года в Ургенче под председательством президента состоялось совещание, где обсудили задачи социально-экономического развития Хорезмской области. Речь шла о поддержке предпринимательства, развитии сельского хозяйства, туризма, улучшении транспортной инфраструктуры, привлечении инвестиций.