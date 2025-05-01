По всей Молдове, включая Приднестровье, стартовали первомайские демонстрации

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Первомай жители Молдовы, включая Приднестровье и Гагаузию, отмечают праздничными демонстрациями.
В Кишиневе шествие организовали социалисты и коммунисты: многотысячная колонна Марша солидарности и социальной справедливости прошла по центру молдавской столицы. Участники демонстрации скандировали лозунги: «Суверенитет, нейтралитет, интересы страны!», «Победили в 1945, победим в 2025!», «У Молдовы есть будущее!», «Одна страна — один народ!», «Вся власть народу!».
В северной столице Молдовы, Бельцах, демонстрацию организовал оппозиционный блок «Победа». Как отмечают журналисты, в шествии приняли участие тысячи бельчан, несмотря на препоны полиции. В колонне многие идут с детьми. Участники демонстрации скандируют традиционное первомайское «Ура!».
В Оргееве организаторы первомайской демонстрации столкнулись с противодействием полиции. На пути в город были остановлены три автобуса с людьми, направлявшимися на мирную первомайскую манифестацию, отмечают в блоке «Победа».
«Инцидент произошел у села Пересечина. По словам лидера партии “Шанс” Алексея Лунгу, полицейские не предоставили никаких внятных объяснений и отказались даже представиться, несмотря на законные требования», — отмечает источник.
Праздничная атмосфера царит на площади в столице Гагаузской автономии Комрате. На транспарантах участников демонстрации — надписи: «Человеку труда — достойную жизнь!», а также поздравления с Днем весны и труда. Люди говорят, что народу на шествии в этом году как никогда много.
День труда празднуют и жители Приднестровья. В Дубоссарах Первомай отметили торжественным митингом в центре города у памятника В. И. Ленину. С приветственной речью к собравшимся обратился глава госадминистрации Руслан Чабан, а также председатель Дубоссарского территориального объединения профсоюзов Сергей Демьянов. Особым моментом церемонии стало чествование лучших представителей трудовых коллективов города и района. Были отмечены победители конкурса профсоюзов «Лучший по профессии», продемонстрировавшие высокое мастерство в своем деле.
В Молдове 1 мая отмечается День труда, он является нерабочим праздничным днем.