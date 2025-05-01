По всей Молдове, включая Приднестровье, стартовали первомайские демонстрации

Праздничная атмосфера царит на площади в столице Гагаузской автономии Комрате. На транспарантах участников демонстрации — надписи: «Человеку труда — достойную жизнь!», а также поздравления с Днем весны и труда. Люди говорят, что народу на шествии в этом году как никогда много.