МВД согласовало реформу предоставления убежища в России

Министерство внутренних дел планирует внести законопроект «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации» в правительство 20 июня этого года, сообщили РБК в ведомстве. Документ после одобрения парламентом и президентом должен заменить нынешний закон «О беженцах».
РБК писал, что новый закон введет четыре типа защиты, которую Российская Федерация сможет предлагать иностранным гражданам.
Первый из них — это статус беженца. Основания для него будут примерно такими же, как и по действующим нормам: чтобы стать беженцем, необходимо иметь обоснованные опасения стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений в своей стране.
Второй статус — это временное убежище. Сейчас этот вариант также предусмотрен российским законом, но основания для него такие же, как и для получения статуса беженца. Если новый закон будет принят, временное убежище будет предоставляться в случае наличия «гуманных причин», требующих временного пребывания человека на территории России. К ним, помимо состояния здоровья, требующего экстренной медицинской помощи, будет относиться отсутствие возможности в родной стране «соблюдать традиционные семейные ценности и приоритет семейного воспитания детей, признаваемые Российской Федерацией, а также наличие опасений, связанных с русофобией».
Третий вариант, прописанный в новом законопроекте, — политическое убежище. Оно будет предоставляться тем, кто ищет в России защиту от преследования, возникшего в результате общественно-политической деятельности и политических убеждений заявителя. Ранее политическое убежище было прописано в указе президента 1993 года. Однако по факту этот статус практически не использовался. Его смогли получить в 1992 году первый президент Азербайджана Аяз Муталибов (умер в 2022 году) и бывший аспирант МГУ гражданин КНДР Ким Мен Се, в 2024 году — бывший президент Сирии Башар Асад.
Также в законопроекте предусмотрен статус временной защиты. Его прописали для случаев экстренного массового прибытия граждан на территорию России в связи с вооруженным конфликтом. Наличие ситуации, которая привела к таким последствиям, должно признать правительство.
Как сообщили РБК в МВД, по законопроекту завершены все согласительные процедуры, предусмотренные регламентом правительства и утвержденные его постановлением от 1 июня 2004 года, «в том числе получены соответствующие заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и Минюста России». Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой также сообщал, что законопроект был поддержан на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 25 апреля.
Вносить законопроекты в Думу может только правительство в целом, а не отдельные министерства. Для того чтобы законопроект стал законом, он должен быть принят Госдумой в трех чтениях, одобрен Советом Федерации, подписан президентом и официально опубликован. В подготовленной МВД инициативе прописано, что она должна вступить в силу c 1 января 2026 года.