МВД согласовало реформу предоставления убежища в России

Третий вариант, прописанный в новом законопроекте, — политическое убежище. Оно будет предоставляться тем, кто ищет в России защиту от преследования, возникшего в результате общественно-политической деятельности и политических убеждений заявителя. Ранее политическое убежище было прописано в указе президента 1993 года. Однако по факту этот статус практически не использовался. Его смогли получить в 1992 году первый президент Азербайджана Аяз Муталибов (умер в 2022 году) и бывший аспирант МГУ гражданин КНДР Ким Мен Се, в 2024 году — бывший президент Сирии Башар Асад.