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«Звезда» узнала о возможном участии Рубио в параде Победы в Москве

Гостем на параде Победы 9 мая в Москве может стать представитель США высокого уровня, заявил источник телеканала Звезда в дипломатических кругах.

Источник: AP 2024

Не исключено, что речь идет об участии в торжествах к 80-летию Победы госсекретаря США Марко Рубио, утверждает телеканал.

Вскоре после первого официального телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина издание Le Point сообщило со ссылкой на собственные источники, что американский лидер может посетить Москву на 9 мая. Однако эту информацию опроверг сам Трамп. В Кремле также заявили, что стороны не договорились о визите президента США в Москву на 9 мая.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 апреля сообщил, что речи о приезде Трампа на парад Победы не идет.

Ожидается, что на 80-летие Победы в 2025 году в Москву приедут лидеры около 20 государств. Наряду с главами стран СНГ, которые бывают на 9 Мая чаще всего, запланировано присутствие, в частности, лидера Китая Си Цзиньпина, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на 80-летии Победы присутствовать не будет, но страна будет представлена на торжествах, сообщал Песков. Times of India писала, что Нью-Дели представит министр обороны Раджнатх Сингх.

В апреле резко обострились отношения Индии и Пакистана из-за теракта на спорной территории Джамму и Кашмир, которую контролирует Нью-Дели. Вооруженные боевики 22 апреля атаковали туристов в Пахалгаме, погибли 26 человек, десятки пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», ответвление базирующейся в Пакистане террористической организации «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в России).

Индия обвинила в нападении Пакистан. На границе государств происходят перестрелки. 29 апреля Моди заявил, что индийское Минобороны свободно в принятии решений об ответных мерах на теракт. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в ночь на 30 апреля сообщил о планах Индии нанести удар в течение 24−36 часов.