«Звезда» узнала о возможном участии Рубио в параде Победы в Москве

Вскоре после первого официального телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина издание Le Point сообщило со ссылкой на собственные источники, что американский лидер может посетить Москву на 9 мая. Однако эту информацию опроверг сам Трамп. В Кремле также заявили, что стороны не договорились о визите президента США в Москву на 9 мая.