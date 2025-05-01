Врио губернатора Юрий Слюсарь поздравил жителей региона с Днем труда

«Без самоотверженной работы и ответственного отношения к своему делу всех, кто создает и созидает, Ростовская область не смогла бы добиться тех результатов, которые мы сегодня видим. И это не просто слова, это жизненный принцип наших аграриев, шахтеров, машиностроителей, работников других отраслей промышленности, коммунального хозяйства, работников бюджетной сферы», — написал глава региона.