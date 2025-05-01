Врио губернатора Юрий Слюсарь поздравил жителей региона с Днем труда

«Без самоотверженной работы и ответственного отношения к своему делу всех, кто создает и созидает, Ростовская область не смогла бы добиться тех результатов, которые мы сегодня видим. И это не просто слова, это жизненный принцип наших аграриев, шахтеров, машиностроителей, работников других отраслей промышленности, коммунального хозяйства, работников бюджетной сферы», — написал глава региона.
Он отметил, что в жителях Дона заложено серьезное отношение к труду.
«Хочу всем пожелать этот напор не сбавлять, трудиться, трудиться и еще раз трудиться на благо Донского края. Это единственный способ добиться успехов во всех наших делах и начинаниях. С праздником!» — добавил Слюсарь.