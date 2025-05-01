Повышение пенсий и ужесточение наказаний: новые законы, вступающие в силу в мае

— После увеличения размера пошлины не менее половины из членов семей военнослужащих, обратившихся за подготовкой документов в суд по делам о признании безвестно отсутствующими или объявлении умершими, в итоге не подали иски по причине размера такой пошлины, — отмечает один из авторов законопроекта, член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.