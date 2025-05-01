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Повышение пенсий и ужесточение наказаний: новые законы, вступающие в силу в мае

В мае вступают в силу законодательные изменения, увеличивающие штрафы за нарушение ПДД, а также расширяющие перечень лиц, которые могут рассчитывать на статус ветерана боевых действий. Какие еще изменения ждут россиян — в материале «Вечерней Москвы».

В мае вступают в силу законодательные изменения, увеличивающие штрафы за нарушение ПДД, а также расширяющие перечень лиц, которые могут рассчитывать на статус ветерана боевых действий. Какие еще изменения ждут россиян — в материале «Вечерней Москвы».

Забота.

Пенсионерам, достигшим 80-летия или получившим первую группу инвалидности в апреле, увеличат фиксированную выплату к пенсии — с 8908 до 17 816 рублей. Повышение произойдет автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно.

На дороге рисковать дорого.

В мае значительно вырастут штрафы за некоторые нарушения Правил дорожного движения. Так, за проезд на красный свет водителям будет грозить штраф в размере 2500 рублей вместо прежнего значения 1000 рублей. Выезд на «встречку» обойдется в 7000 рублей или лишение прав на полгода. Остановился на пешеходном переходе — получи штраф в 3000 рублей. Такие нарушения будут фиксировать камеры.

Ветеранов освободят от некоторых пошлин.

С 9 мая военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, бойцы добровольческих формирований, отражавшие вооруженное вторжение на территорию России, получат статус ветерана боевых действий. Недавно депутаты предложили освободить участников СВО и их родственников от пошлины в 3000 рублей при обращении в суд.

— После увеличения размера пошлины не менее половины из членов семей военнослужащих, обратившихся за подготовкой документов в суд по делам о признании безвестно отсутствующими или объявлении умершими, в итоге не подали иски по причине размера такой пошлины, — отмечает один из авторов законопроекта, член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

Ответственность для пособников.

Одобрен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для дропперов — посредников, помогающих мошенникам выводить средства, например, оформляющих карты или электронные кошельки на себя и за деньги передающих их мошенникам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы РФ:

— Усиливается защита персональных данных. Кратно вырастут штрафы за утечку личной информации граждан, а для компаний, допустивших такое нарушение повторно, они станут оборотными и составят до трех процентов выручки. Введение серьезной ответственности поможет решить эту проблему.

Кто получит двойную пенсию в июне 2025.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ.

Порядок расчета.

Сократится период, за который рассчитывают среднедушевой доход, Запретят отказывать в выплатах семьям, чей средний заработок незначительно превышает региональный прожиточный минимум, Рассчитывать средний доход семьи будут после вычета подоходного налога.

Кого затронут изменения.

Изменения коснутся:

родителей детей-инвалидов, усыновителей несовершеннолетних, беременных женщин, матерей, опекунов и родственников, воспитывающих детей военнослужащих, родителей детей до 17 лет.

Порядок назначения.

Назначать и выплачивать пособия также будет Социальный фонд России. Чтобы получить средства, надо подать заявление. Пособие назначают на 12 месяцев.

Какие еще изменения ждут россиян с 1 мая — в материале «ВМ».