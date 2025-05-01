В последние годы Молдова заявила о денонсации ряда соглашений в рамках СНГ, в том числе по сотрудничеству в чрезвычайных ситуациях и в области здравоохранения. Тем не менее республика остается стороной более 200 международных договоров, действующих в рамках Содружества. Российские дипломаты отмечают, что логика действий Кишинева часто остается непонятной.