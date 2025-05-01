Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: официальных уведомлений о выходе Молдовы из СНГ не поступало

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Республика Молдова официально не уведомляла о намерении выйти из состава СНГ, об этом сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

Источник: Sputnik.md

Официальных уведомлений о намерении покинуть СНГ от Молдавии не поступало.

сказал Агасандян

Если такое решение будет принято, отметил дипломат, это вызовет сожаление, поскольку негативные последствия в первую очередь отразятся на гражданах республики. При этом политически уход Молдовы существенного влияния на работу СНГ не окажет.

Агасандян также заявил, что Молдова фактически прекратила участие в работе органов СНГ, но продолжает пользоваться преимуществами, которые дает членство в организации.

Молдавия уже давно фактически свернула свое участие в работе СНГ: отсутствует на заседаниях уставных органов, не присоединяется к принимаемым решениям, не выплачивает долевой взнос в единый бюджет органов Содружества.

сказал дипломат

Он добавил, что при этом Кишинев продолжает пользоваться экономическими выгодами — зоной свободной торговли, безвизовым режимом и особыми условиями в сфере трудовой миграции.

В последние годы Молдова заявила о денонсации ряда соглашений в рамках СНГ, в том числе по сотрудничеству в чрезвычайных ситуациях и в области здравоохранения. Тем не менее республика остается стороной более 200 международных договоров, действующих в рамках Содружества. Российские дипломаты отмечают, что логика действий Кишинева часто остается непонятной.