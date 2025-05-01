МИД РФ: официальных уведомлений о выходе Молдовы из СНГ не поступало

Официальных уведомлений о намерении покинуть СНГ от Молдавии не поступало.
Если такое решение будет принято, отметил дипломат, это вызовет сожаление, поскольку негативные последствия в первую очередь отразятся на гражданах республики. При этом политически уход Молдовы существенного влияния на работу СНГ не окажет.
Агасандян также заявил, что Молдова фактически прекратила участие в работе органов СНГ, но продолжает пользоваться преимуществами, которые дает членство в организации.
Молдавия уже давно фактически свернула свое участие в работе СНГ: отсутствует на заседаниях уставных органов, не присоединяется к принимаемым решениям, не выплачивает долевой взнос в единый бюджет органов Содружества.
Он добавил, что при этом Кишинев продолжает пользоваться экономическими выгодами — зоной свободной торговли, безвизовым режимом и особыми условиями в сфере трудовой миграции.
В последние годы Молдова заявила о денонсации ряда соглашений в рамках СНГ, в том числе по сотрудничеству в чрезвычайных ситуациях и в области здравоохранения. Тем не менее республика остается стороной более 200 международных договоров, действующих в рамках Содружества. Российские дипломаты отмечают, что логика действий Кишинева часто остается непонятной.