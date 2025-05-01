Сенатор Грэм: 72 сенатора США поддержали сокрушительные санкции против РФ

Сенатор объявил о проекте новых ограничений в день, когда США и Украина подписали сделку по недрам. Bloomberg пишет, что соглашение придало украинцам уверенность, так как они опасались отказа Трампа от участия в мирных переговорах. Грэм также заявил, что у него достаточно поддержки среди американских парламентариев, чтобы санкции вступили в силу. По его словам, в конечном итоге президенту РФ Владимиру Путину придется выбирать между встречей с Трампом и прекращением военных действий и «разгромом» российской экономики.