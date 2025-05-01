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Органы опеки станут самостоятельными управлениями — Минпросвещения РК

Правительством РК поддержано решение о включении в базовую структуру местных исполнительных органов Управлений и отделов по защите прав детей, сообщает Пресс служба Министерства просвещения.

Источник: EL.kz

Формирование органов будет происходить в рамках действующего лимита штатной численности местных исполнительных органов. Согласно установленным нормативам, предусматривается не менее одного специалиста на каждые 5 тысяч детей, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Таким образом, планируется создать основу для системы, где каждый ребенок будет под защитой. Министерством просвещения запущен цикл обучающих тренингов для всех специалистов органов опеки.

Стоит отметить, реформирование системы опеки и попечительства станет отдельным разделом в разрабатываемой по поручению Главы государства единой программе «Дети Казахстана».