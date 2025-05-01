Органы опеки станут самостоятельными управлениями — Минпросвещения РК

Формирование органов будет происходить в рамках действующего лимита штатной численности местных исполнительных органов. Согласно установленным нормативам, предусматривается не менее одного специалиста на каждые 5 тысяч детей, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.