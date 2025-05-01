Депутат Рады показал проект соглашения Украины и США по ресурсам

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк опубликовал проект подписанного Украиной и США соглашения о совместной добыче полезных ископаемых на украинской территории. Официальных подтверждений, что это именно подписанная версия соглашения пока нет. В рамках этой же сделки создается инвестиционный фонд для восстановления Украины.
Представленный документ озаглавлен как соглашение «о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления», он состоит из девяти страниц. В нем приведены 11 статей, а также одно приложение. Железняк отметил, что соглашение вступит в силу после ратификации Верховной Радой и будет действовать неограниченный срок, пока обе стороны не решат его прекратить.
В соглашении прописан перечень 57 полезных ископаемых, добычи которых оно касается. Среди них — алюминий, мышьяк, барит, бериллий, висмут, церий, цезий, хром, кобальт, медь, диспрозий, эрбий, европий, фтор, плавиковый шпат, гадолиний, галлий, германий, гольмий, иридий, лантан, литий, магний, марганец, никель, палладий, платин, калий, родий, рубидий, цинк, цирконий, а также нефть и природный газ.
Речь идет только о новых месторождениях, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. Этот список может быть расширен только с согласия сторон.
Украина инвестирует в общий фонд доходы от продажи лицензий и рентные платежи от добычи этих ископаемых, но имеет право перечислять туда дополнительные средства. Вкладом США в фонд будут считаться новые поставки оружия для ВСУ. «Если после даты вступления в силу правительство США будет оказывать правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный вклад США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи», — говорится в документе.
В соглашении отдельно прописаны гарантии того, что документ не будет противоречить соглашениям Украины с Евросоюзом и стремлению страны к вступлению, а в случае появления такого противоречия — положения соглашения с США должны быть пересмотрены.
Переговоры по соглашению продолжались с начала февраля. Документ был подписан в Вашингтоне в ночь на 1 мая. Подписи под документом поставили министр финансов США Скотт Бессент и первый вице-премьер Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко.
«Европейская правда» отмечает, что документ фиксирует, прежде всего, базовые, политические параметры, но не детализирует ряд положений двустороннего сотрудничества. Ряд деталей, «в том числе имеющих политическое значение», будет прописан в «техническом соглашении», которое пока не готово к подписанию, пишет издание.
По информации «Европейской правды», к решению разделить соглашение на несколько составляющих Украина и США пришли в процессе переговоров. Предыдущий проект, который США передавали Украине в марте занимал более 90 страниц.
Глава украинского Минэка сразу после подписания перечислила основные положения сделки. Свириденко отметила, что Украина и США будут управлять фондом совместно, ни у одной из сторон не будет решающего голоса, а все добытые ресурсы остаются в собственности и под контролем Киева. Она также отметила, что соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.
В заявлении на сайте американского Минфина говорится, что стороны продолжат работать над «окончательным утверждением того, как программа будет управляться, и развивать это важное партнерство». «Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого — свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», — заявил глава ведомства Скотт Бессент.