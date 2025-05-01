Депутат Рады показал проект соглашения Украины и США по ресурсам

Глава украинского Минэка сразу после подписания перечислила основные положения сделки. Свириденко отметила, что Украина и США будут управлять фондом совместно, ни у одной из сторон не будет решающего голоса, а все добытые ресурсы остаются в собственности и под контролем Киева. Она также отметила, что соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.