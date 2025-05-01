«Представитель МИД Багаи решительно осудил новые санкции США против физических и юридических лиц в Иране, а также против лиц в ряде других стран под предлогом их сотрудничества в различных экономических и торговых областях с исламской республикой», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД республики.
Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США
ТЕГЕРАН, 1 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил введение нового пакета санкций со стороны Вашингтона против Тегерана, а также его партнеров за сотрудничество с исламской республикой в торгово-экономической сфере, говорится в заявлении иранского МИД.