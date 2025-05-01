Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США

«Представитель МИД Багаи решительно осудил новые санкции США против физических и юридических лиц в Иране, а также против лиц в ряде других стран под предлогом их сотрудничества в различных экономических и торговых областях с исламской республикой», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД республики.