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Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США

ТЕГЕРАН, 1 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил введение нового пакета санкций со стороны Вашингтона против Тегерана, а также его партнеров за сотрудничество с исламской республикой в торгово-экономической сфере, говорится в заявлении иранского МИД.

Источник: © РИА Новости

«Представитель МИД Багаи решительно осудил новые санкции США против физических и юридических лиц в Иране, а также против лиц в ряде других стран под предлогом их сотрудничества в различных экономических и торговых областях с исламской республикой», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД республики.