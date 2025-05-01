Руководство Молдовы в День труда предложило гражданам работать на европейское будущее

Президент страны Майя Санду вспомнила о тех, кто работает внутри страны, на родине.
В Международный день солидарности трудящихся мы благодарим тех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает нормальную работу больниц, школ, заводов, предприятий, общественного транспорта, государственных учреждений, учреждений культуры. Ваша работа обеспечивает непрерывность, безопасность и доверие в каждом обществе. И благодаря вашим усилиям у нас есть надежда на лучшее будущее — здесь, дома, в Молдове.
Она при этом не упомянула работников железной дороги, которым государство задолжало зарплату за несколько месяцев.
Председатель парламента Игорь Гросу предложил жителям страны трудиться во имя европейской Молдовы, не разъяснив, однако, что это означает.
Давайте день за днем, не покладая рук, трудиться во имя европейской Молдовы в мире и благополучии.
Он вспомнил и тех молдаван, что «достойно, мужественно и настойчиво» трудятся за пределами республики.
Это день признания заслуг всех тех, кто достойно, мужественно и настойчиво трудится, независимо от сферы деятельности и места проживания. Речь идет о наших молдаванах — дома и в диаспоре, — которые несут доброе имя честного труда.
Поздравительное послание в соцсети опубликовал также премьер-министр страны Дорин Речан. По мнению главы правительства, «Молдова сильна своим народом, трудолюбивыми людьми».
Молдова сильна своим народом, трудолюбивыми людьми: предпринимателями, которые открывают бизнес с нуля, создавая хорошо оплачиваемые рабочие места на родине, учителями, которые воспитывают целые поколения, врачами, которые каждый день спасают жизни, рабочими, которые строят дороги, дома и будущее этой страны.
В отличие от спикера парламента, премьер уверен, что будущее Молдовы уже строится.
И вместе, шаг за шагом, мы строим страну, которая обеспечит благополучие для всех.
Свои поздравления руководители республики снабдили фотографиями, на которых они изображены с представителями различных профессий в Молдове.
По результатам исследования «Обследование рабочей силы», проведенного Национальным бюро статистики, в 2024 году численность рабочей силы (активное население в возрасте 15 лет и старше) в Молдове составила 889,1 тысячи человек, сократившись по сравнению с 2023 годом на 4,3%. Численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше составила 853,9 тысячи человек, что на 3,7% меньше, чем в 2023 году. При этом уровень безработицы в целом по стране составил 4%, снизившись на 0,6 процентного пункта по сравнению с уровнем 2023 года.