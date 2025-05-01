Руководство Молдовы в День труда предложило гражданам работать на европейское будущее

По результатам исследования «Обследование рабочей силы», проведенного Национальным бюро статистики, в 2024 году численность рабочей силы (активное население в возрасте 15 лет и старше) в Молдове составила 889,1 тысячи человек, сократившись по сравнению с 2023 годом на 4,3%. Численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше составила 853,9 тысячи человек, что на 3,7% меньше, чем в 2023 году. При этом уровень безработицы в целом по стране составил 4%, снизившись на 0,6 процентного пункта по сравнению с уровнем 2023 года.