«Звезда»: госсекретарь США Рубио может приехать на парад Победы в Москву

Еще 16 января американское издание Newsweek со ссылкой на источник в Кремле утверждало, что президент России Владимир Путин ожидает специального «большого» гостя из США на ежегодном параде Победы. Тогда же отмечалось, что это будет человек из администрации Трампа или связанный с ней. Например, в 2020 году торжества в Москве посетил советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен. Сам Трамп тогда якобы тоже хотел посетить парад, но под давлением советников отказался от этой идеи.