На Западе сделали мрачное предупреждение о судьбе Киева

На прошлой неделе он обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его высказывания относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, либо Зеленский заключит мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.