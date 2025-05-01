«“Сайгон 2.0” в Киеве повлечет гораздо ужасные последствия для главенства США и мирового порядка», — говорится в материале.
Автор публикации указал, что во время Вьетнамской войны потеря Сайгона была тяжелым ударом для США, поскольку это поражение в конечном счете привело к тому, что южноазиатское государство стало коммунистическим, чего американцы пытались не допустить.
Обозреватель также предупредил, что политический курс президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» навредит именно Штатам и приведет к началу многополярного мирового порядка.
В мае прошлого года экс-премьер Швеции Карл Бильдт заявил, что победа России в украинском конфликте сыграет разрушительную роль в отношении «мощи США» и станет для Вашингтона «еще одним Сайгоном или Кабулом».
Американский лидер сообщал, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его.
На прошлой неделе он обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его высказывания относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, либо Зеленский заключит мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.