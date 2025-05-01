«Очередь за РФ»: как соглашение о полезных ископаемых повлияет на завершение СВО

США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируются разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов. Управлять этим фондом Киев и Вашингтон будут совместно. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что известно о новой сделке и как она повлияет на переговоры с Россией о завершении конфликта.
Как рассказал эксперт, на данный момент документ, который подписали США и Украина, официально не опубликован, поэтому можно только предполагать, что в нем содержится.
— Соглашение называется «О создании инвестиционного фонда реконструкции». Это в обиходе все говорят про минералы, редкоземельные элементы, название у него другое. И этих соглашений три. Поэтому пока они не опубликованы, очень трудно рассуждать о том, что же там конкретно предлагается, какие ответственности сторон будут расписаны. За то время, пока шли разговоры о подписании этого соглашения, оно многократно менялось, оттуда исчезали какие-то пункты, требования, распределение обязанностей. До тех пор, пока официальный документ не будет опубликован, можно только предполагать, о чем там идет речь, — объяснил собеседник «ВМ».
Светов отметил, что соглашение еще предстоит ратифицировать в Верховной раде Украины. В ходе этой ратификации может многое поменяться.
— Сейчас это подается как успех Трампа, что он добился от Украины подписания данного инвестиционного соглашения, поэтому будто бы разблокировано вето на поставки Украине оружия. Но эти поставки могут быть на коммерческой основе, американские компании смогут продавать теперь оружие Украине. Это то, что известно на данный момент. Западные СМИ, которые на стороне Трампа, трубят о его победе и решающем шаге к перемирию. А украинские СМИ заявляют, что Киев смог отстоять свои интересы, — пояснил политолог.
По его мнению, соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США повлияет на ход переговоров о завершении конфликта. Американская сторона будет еще более активно давить на Россию, потому что Украина уже сделала шаги к перемирию.
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— Речь идет о посредничестве Соединенных Штатов в конфликте на Украине. Американцы говорят, что, с одной стороны, они воздействуют на Украину, а, с другой стороны, на Россию. И у них появится возможность говорить: «Украина пошла навстречу, теперь ваша очередь». Но РФ все-таки исходит из других мотивов. Для Трампа перемирие на Украине — это возможность заключить сделку, которая позволит американцам компенсировать свои затраты на помощь Украине. А для нас — это вопрос долговременного мира с устранением первопричин конфликта. Из-за этого очень трудно состыковать две разные точки зрения, — заключил Светов.
Соглашение по добыче редкоземельных металлов лидеры США и Украины могли подписать еще в конце февраля. Тогда президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Глава Белого дома выразил сожаление из-за того, что США оказались вовлечены в конфликт между Россией и Украиной, а также указал на то, что украинскому главе пора заканчивать боевые действия. В итоге сторонам не удалось договориться, Зеленский раньше назначенного времени покинул Белый дом.