«Очередь за РФ»: как соглашение о полезных ископаемых повлияет на завершение СВО

— Соглашение называется «О создании инвестиционного фонда реконструкции». Это в обиходе все говорят про минералы, редкоземельные элементы, название у него другое. И этих соглашений три. Поэтому пока они не опубликованы, очень трудно рассуждать о том, что же там конкретно предлагается, какие ответственности сторон будут расписаны. За то время, пока шли разговоры о подписании этого соглашения, оно многократно менялось, оттуда исчезали какие-то пункты, требования, распределение обязанностей. До тех пор, пока официальный документ не будет опубликован, можно только предполагать, о чем там идет речь, — объяснил собеседник «ВМ».