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Эйсмонт: гражданин США Зенкович освобожден по просьбе Вашингтона

Эйсмонт сообщила, что гражданин США Зенкович освобожден по просьбе Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что осужденный за попытку переворота в Беларуси гражданин США Юрий Зенкович освобожден по просьбе Вашингтона, пишет БелТА.

«По просьбе администрации президента США гражданин Соединенных Штатов Америки Зенкович Юрий Леонидович был освобожден. Такое решение принято», — сказала Наталья Эйсмонт.

Кроме того, она отметила:

«По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан, — слушайте-смотрите интервью, которые он давал, и судите сами».

Сообщается, что американский адвокат и политолог Юрий Зенкович был осужден в сентябре 2022 года на 11 лет лишения свободы за организацию заговора с целью захвата государственной власти.

Юрий Зенкович заявлял, что признает свою вину в заговоре ради захвата власти и просил помиловать его, дав возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности.

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