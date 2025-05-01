Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня

По словам украинского лидера, он недавно встретился с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем и министром обороны страны Юрико Бакес. Им Зеленский выразил благодарность за предоставление военной помощи Киеву и поддержку в энергетической сфере. Также стороны обсудили дипломатические усилия для достижения надежного мира.