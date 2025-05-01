Расправа над народом: В Молдове полиция останавливала микроавтобусы с людьми, которые ехали на праздник Первомай

Он назвал происходящее террором против простых людей: «В тех автобусах не было ни Лунгу, ни Таубер, ни Гуцул, ни Вережану, ни Апостоловой. Это были обычные граждане, которые ехали отпраздновать, отдохнуть и порадоваться жизни. Но в этих так называемых “хороших временах”, которые принесла преступная группировка PAS, люди улыбаются всё реже из-за ежедневных проблем, созданных именно этими преступниками».