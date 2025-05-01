Расправа над народом: В Молдове полиция останавливала микроавтобусы с людьми, которые ехали на праздник Первомай

Алексей Лунгу заявил, что утром 1 мая на въездах в Оргеев, Пересечино и другие населённые пункты полиция массово останавливала микроавтобусы с людьми, которые хотели приехать на праздник. По его словам, такие действия происходят по указанию главы полиции и других «прохиндеев», связанных с преступной группировкой PAS, которые стараются угодить власти в надежде получить должности и звания.
«Стыд и позор им! У них ведь тоже есть родители и дети. Уверен, что многие из тех, кто сегодня создал блокпосты, сами имеют родственников, получающих помощь от команды Илана Шора, живущих на улицах Оргеева, отремонтированных и освещённых нашей командой, и пользующихся другими социальными и инфраструктурными проектами», — подчеркнул Лунгу.
Он назвал происходящее террором против простых людей: «В тех автобусах не было ни Лунгу, ни Таубер, ни Гуцул, ни Вережану, ни Апостоловой. Это были обычные граждане, которые ехали отпраздновать, отдохнуть и порадоваться жизни. Но в этих так называемых “хороших временах”, которые принесла преступная группировка PAS, люди улыбаются всё реже из-за ежедневных проблем, созданных именно этими преступниками».