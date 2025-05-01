Сальдо обвинил ВСУ в намеренных ударах по машинам скорой помощи на Херсонщине

Утром украинская армия атаковала FPV-дронами район города Алешки, где находится рынок. Как минимум семь мирных жителей погибли, больше 20 ранены. Херсонский губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ ударили по территории дважды. По его словам, ранее они планомерно атаковали кареты скорой помощи в Херсонской области, и теперь машин не хватает для госпитализации пострадавших. В регионе объявили трехдневный траур и возбудили дело о теракте.