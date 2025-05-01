Челябинский депутат предложила приравнять учителей к госслужащим

По мнению народного избранника, в 2022 году средняя заработная плата учителя по стране составляла 45 787 рублей до вычета налогов, а на руки педагоги получали в среднем по 39 тысяч рублей. Реальная заработная плата у многих педагогов была ниже. По сводным данным, предоставленным Росстатом, усредненная заработная плата государственного служащего равна 126 000 рублей. По мнению депутата, и чиновники, и учителя — это все «государевы люди» и получать за свой труд они должны одинаково.