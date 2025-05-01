Челябинский депутат предложила приравнять учителей к госслужащим

Челябинский парламентарий Яна Лантратова предложила ввести новые льготы для учителей и повысить им зарплату. Как депутат написала в своей телеграм-канале, она обсуждает меры поддержки педагогов с профессиональным сообществом и родителоями учеников.
«Предлагаю наделить учителей статусом, сопоставимым с государственными служащими. Поднять зарплату педагогов до уровня не ниже средней заработной платы чиновника по стране, предоставить им аналогичные льготы и социальные гарантии. Право на медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение. Также документом будут определены миссия педагогического работника, права и обязанности, меры по защите учителя и иные вопросы, касающиеся его статуса. Статусом аналогичным статусу госслужащего, мы повышаем престиж профессии учителя, наделяем его специальным статусом, уходим от слова “бюджетник”, которым сейчас называют учителей», — написала Лантратова.
По мнению народного избранника, в 2022 году средняя заработная плата учителя по стране составляла 45 787 рублей до вычета налогов, а на руки педагоги получали в среднем по 39 тысяч рублей. Реальная заработная плата у многих педагогов была ниже. По сводным данным, предоставленным Росстатом, усредненная заработная плата государственного служащего равна 126 000 рублей. По мнению депутата, и чиновники, и учителя — это все «государевы люди» и получать за свой труд они должны одинаково.