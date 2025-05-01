Первомайские митинги в Молдове: основные заявления

В столице вспомнили про выборы
В Кишиневе Партия социалистов организовала многотысячное шествие, колонна демонстрантов прошла по центру столицы до сквера у Театра оперы и балета, где состоялся первомайский митинг.
Социалисты говорили о том, что люди устали от творимого правящей партией PAS беспредела. На этом фоне лидер ПСРМ Игорь Додон заявил о необходимости смены власти в стране на осенних парламентских выборах.
Этой осенью мы должны продемонстрировать, что мы — потомки Штефана Великого, что мы — потомки победителей. 80 лет назад наши деды и отцы справились с фашистами. Неужели мы не справимся с какой-то желтой чумой? Уверен, что мы отправим их в историю, а некоторых — в тюрьму, потому что они этого заслуживают.
Депутат-социалист Алла Дарованная раскритиковала экономическую политику правящего режима.
PAS обещала достойные пенсии, зарплаты, хорошую жизнь. Но хорошая жизнь — только в их партийных газетах. А народ — в долгах, в нищете, на грани выживания. (…) Они говорили, что газ по 4 лея — это дорого. А вот по 30 леев — «в самый раз»! Это не власть, это насмешка над народом. Нам больше не нужна такая власть, которая довела людей до бедности.
Дарованная также напомнила, что PAS берет кредиты, чтобы выплатить пенсии и пособия. Но эти деньги не бесплатные — проценты и основную сумму будут выплачивать граждане в течение следующих 40 лет.
О том, что действующая власть утратила всякую связь с народом, говорил и другой депутат от ПРСМ, Григоре Новак.
Наши села умирают, молодежь уезжает, экономика разрушается. Все, чего они добились, — это отчуждение народа от государства. (…) Наш долг — объединить усилия, чтобы этой осенью нанести им сокрушительный удар. У этого народа есть будущее! И мы обязаны его защитить!
Его соратник Богдан Цырдя обвинил правящий режим в некомпетентности, цинизме и намеренном разрушении страны.
Депутаты от PAS на полном серьёзе говорят, что воруют, потому что на Украине война. Премьер-министр Речан выходит и хвастается, что увеличил государственный долг в два раза. И это ещё не конец! Ни вы, ни ваши дети, ни правнуки с этим не расплатятся. Министр экономики говорит, что в этом году будет шестикратный рост. Было 0,1%, станет 0,6%! Меньше 1% — и она этим гордится. Это позор, а не повод для гордости!
Сторонники Партии коммунистов провели первомайскую маевку в сквере у железнодорожного вокзала. К ПКРМ присоединился экс-премьер Василий Тарлев.
Лидер коммунистов Владимир Воронин в своем выступлении также напомнил, что нынешний года Молдове важен с точки зрения парламентских выборов.
Страна превратилась в выжженное поле, на котором не может вырасти ничего прогрессивного для будущих поколений. Не пора ли одуматься и прекратить выдавать аванс доверия тем, кто убедительно доказал свою несостоятельность?
Митинги, организованные блоком «Победа», и препоны со стороны полиции.
Оппозиционный блок «Победа» организовал первомайские демонстрации и митинги в основных, после столицы, городах Молдовы — Бельцах, Оргееве, Комрате.
В северной столице, Бельцах, жители города также прошли многочисленными колоннами к центральному парку, где состоялась маевка. Активист «Победы» Юрий Витнянский с трибуны напомнил о роли профсоюзов в защите прав трудящихся.
Сегодня 1 Мая празднует вся Молдова! Мы хотим показать нашим оппонентам, что наша страна и народ нашей Молдовы един! Мы едины в наших целях. Наши цели просты — благополучие всех семей, достойная работа и достойные зарплаты, нормальные профсоюзы, которые могли бы защитить интересы каждого рабочего и сделать так, чтобы никто из наших семей не хотел уезжать из страны!
Аналогично маевка прошла и в Оргееве. Мэр города Татьяна Кочу подчеркнула, что участников демонстрации в этом году было очень много.
Нас было очень много, и я искренне благодарю каждого из вас. Мы доказали, что уважаем свои традиции и культуру, и как трудолюбивый народ — достойны отмечать этот праздник. Дорогие жители Оргеева, особенно хочу поблагодарить именно вас. Все, кто трудится в муниципальных предприятиях, государственных и частных учреждениях, доказывают, что работают с душой и отдают себя любимому делу.
Многочисленным была первомайская демонстрация и в столице Гагаузии Комрате. Здесь участники митинга также говорили о социальном коллапсе, который угрожает стране при правящем сейчас режиме.
В этот день мы вспоминаем и отмечаем значимые результаты, которых добились борцы за права трудящихся в предыдущие эпохи. Большую часть этих прав и социальных гарантий граждане Молдовы унаследовали от великой страны, частью которой мы некогда являлись. К сожалению, действующая власть отбирает у простых людей всё больше прав и преференций, связанных с трудом, которые они заслуживают по праву.
Также на маевках выяснилось, что полиция Молдовы на въездах в Оргеев, Пересечино и другие населённые пункты массово останавливала микроавтобусы с людьми, которые ехали на маевки. Об этом прессе заявил лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу.
Лунгу заявил, что правоохранители действовали по указанию главы полиции Виорела Чернэуцяну, и назвал это «террором против простых людей».
Несмотря на противодействие полиции, митинги и шествия состоялись. За маевками последовали традиционные концерты и пикники.
В Молдове 1 мая отмечается День труда, он является нерабочим праздничным днем.