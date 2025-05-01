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Первомайские митинги в Молдове: основные заявления

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. День труда жители Молдовы отметили масштабными демонстрациями, которые прошли во всех крупнейших городах республики.

Источник: Sputnik.md

В столице вспомнили про выборы

В Кишиневе Партия социалистов организовала многотысячное шествие, колонна демонстрантов прошла по центру столицы до сквера у Театра оперы и балета, где состоялся первомайский митинг.

Социалисты говорили о том, что люди устали от творимого правящей партией PAS беспредела. На этом фоне лидер ПСРМ Игорь Додон заявил о необходимости смены власти в стране на осенних парламентских выборах.

Этой осенью мы должны продемонстрировать, что мы — потомки Штефана Великого, что мы — потомки победителей. 80 лет назад наши деды и отцы справились с фашистами. Неужели мы не справимся с какой-то желтой чумой? Уверен, что мы отправим их в историю, а некоторых — в тюрьму, потому что они этого заслуживают.

сказал он

Депутат-социалист Алла Дарованная раскритиковала экономическую политику правящего режима.

PAS обещала достойные пенсии, зарплаты, хорошую жизнь. Но хорошая жизнь — только в их партийных газетах. А народ — в долгах, в нищете, на грани выживания. (…) Они говорили, что газ по 4 лея — это дорого. А вот по 30 леев — «в самый раз»! Это не власть, это насмешка над народом. Нам больше не нужна такая власть, которая довела людей до бедности.

заявила депутат

Дарованная также напомнила, что PAS берет кредиты, чтобы выплатить пенсии и пособия. Но эти деньги не бесплатные — проценты и основную сумму будут выплачивать граждане в течение следующих 40 лет.

О том, что действующая власть утратила всякую связь с народом, говорил и другой депутат от ПРСМ, Григоре Новак.

Наши села умирают, молодежь уезжает, экономика разрушается. Все, чего они добились, — это отчуждение народа от государства. (…) Наш долг — объединить усилия, чтобы этой осенью нанести им сокрушительный удар. У этого народа есть будущее! И мы обязаны его защитить!

заявил народный избранник

Его соратник Богдан Цырдя обвинил правящий режим в некомпетентности, цинизме и намеренном разрушении страны.

Депутаты от PAS на полном серьёзе говорят, что воруют, потому что на Украине война. Премьер-министр Речан выходит и хвастается, что увеличил государственный долг в два раза. И это ещё не конец! Ни вы, ни ваши дети, ни правнуки с этим не расплатятся. Министр экономики говорит, что в этом году будет шестикратный рост. Было 0,1%, станет 0,6%! Меньше 1% — и она этим гордится. Это позор, а не повод для гордости!

заявил депутат

Сторонники Партии коммунистов провели первомайскую маевку в сквере у железнодорожного вокзала. К ПКРМ присоединился экс-премьер Василий Тарлев.

Лидер коммунистов Владимир Воронин в своем выступлении также напомнил, что нынешний года Молдове важен с точки зрения парламентских выборов.

Страна превратилась в выжженное поле, на котором не может вырасти ничего прогрессивного для будущих поколений. Не пора ли одуматься и прекратить выдавать аванс доверия тем, кто убедительно доказал свою несостоятельность?

отметил Воронинотметил Воронин

Митинги, организованные блоком «Победа», и препоны со стороны полиции.

Оппозиционный блок «Победа» организовал первомайские демонстрации и митинги в основных, после столицы, городах Молдовы — Бельцах, Оргееве, Комрате.

В северной столице, Бельцах, жители города также прошли многочисленными колоннами к центральному парку, где состоялась маевка. Активист «Победы» Юрий Витнянский с трибуны напомнил о роли профсоюзов в защите прав трудящихся.

Сегодня 1 Мая празднует вся Молдова! Мы хотим показать нашим оппонентам, что наша страна и народ нашей Молдовы един! Мы едины в наших целях. Наши цели просты — благополучие всех семей, достойная работа и достойные зарплаты, нормальные профсоюзы, которые могли бы защитить интересы каждого рабочего и сделать так, чтобы никто из наших семей не хотел уезжать из страны!

сказал он

Аналогично маевка прошла и в Оргееве. Мэр города Татьяна Кочу подчеркнула, что участников демонстрации в этом году было очень много.

Нас было очень много, и я искренне благодарю каждого из вас. Мы доказали, что уважаем свои традиции и культуру, и как трудолюбивый народ — достойны отмечать этот праздник. Дорогие жители Оргеева, особенно хочу поблагодарить именно вас. Все, кто трудится в муниципальных предприятиях, государственных и частных учреждениях, доказывают, что работают с душой и отдают себя любимому делу.

отметила мэр

Многочисленным была первомайская демонстрация и в столице Гагаузии Комрате. Здесь участники митинга также говорили о социальном коллапсе, который угрожает стране при правящем сейчас режиме.

В этот день мы вспоминаем и отмечаем значимые результаты, которых добились борцы за права трудящихся в предыдущие эпохи. Большую часть этих прав и социальных гарантий граждане Молдовы унаследовали от великой страны, частью которой мы некогда являлись. К сожалению, действующая власть отбирает у простых людей всё больше прав и преференций, связанных с трудом, которые они заслуживают по праву.

отметил депутат блока «Победа» Александр Суходольский

Также на маевках выяснилось, что полиция Молдовы на въездах в Оргеев, Пересечино и другие населённые пункты массово останавливала микроавтобусы с людьми, которые ехали на маевки. Об этом прессе заявил лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу.

Лунгу заявил, что правоохранители действовали по указанию главы полиции Виорела Чернэуцяну, и назвал это «террором против простых людей».

Несмотря на противодействие полиции, митинги и шествия состоялись. За маевками последовали традиционные концерты и пикники.

В Молдове 1 мая отмечается День труда, он является нерабочим праздничным днем.