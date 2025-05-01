Первомайские митинги в Молдове: основные заявления

Депутаты от PAS на полном серьёзе говорят, что воруют, потому что на Украине война. Премьер-министр Речан выходит и хвастается, что увеличил государственный долг в два раза. И это ещё не конец! Ни вы, ни ваши дети, ни правнуки с этим не расплатятся. Министр экономики говорит, что в этом году будет шестикратный рост. Было 0,1%, станет 0,6%! Меньше 1% — и она этим гордится. Это позор, а не повод для гордости!