Уолтц: переговоры РФ и США продолжаются

«Процесс продвигается. Иногда он сопровождается взлетами и падениями», — заявил Уолтц, отвечая на вопрос о том, пересматривает ли американская администрация возможность ведения переговоров с Москвой. По его утверждению, «Россия должна сесть за стол» переговоров. «Обе стороны должны стремиться к миру. Обе стороны должны стремиться остановить бои. И мы считаем, что сделка по-прежнему возможна», — отметил Уолтц.