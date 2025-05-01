Уолтц: переговоры РФ и США продолжаются

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Переговорный процесс США и России по украинскому урегулированию продвигается, Вашингтон полагает, что заключение соглашения все еще возможно. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Процесс продвигается. Иногда он сопровождается взлетами и падениями», — заявил Уолтц, отвечая на вопрос о том, пересматривает ли американская администрация возможность ведения переговоров с Москвой. По его утверждению, «Россия должна сесть за стол» переговоров. «Обе стороны должны стремиться к миру. Обе стороны должны стремиться остановить бои. И мы считаем, что сделка по-прежнему возможна», — отметил Уолтц.