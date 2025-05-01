Зеленский ввел санкции против Арестовича

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича. Указ опубликован на сайте президента Украины.
Ограничения введены также против политолога Константина Бондаренко, который прошлой осенью выпустил биографию украинского президента под названием «Джокер».
Арестович ушел в отставку в январе 2023 года после того, как заявил, что обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января 2023 года произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. Впоследствии он извинился и назвал свои слова ошибкой.
Кремль заявлял, что обрушение части дома стало результатом работы ПВО Украины. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Арестович после отставки уехал из Украины и резко критиковал Зеленского и его политику. На Украине против него заведены дела по статьям о ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения (ч. 1 ст. 383 УК Украины) и пропаганде культа насилия и жестокости, расовой, национальной или религиозной нетерпимости и дискриминации (ст. 300 УК Украины).
В начале 2024 года Арестовича заочно арестовал Басманный суд Москвы. Бывшего советника украинской администрации подозревают в публичных призывах к терроризму и распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 205.2 УК и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). В Белоруссии дело против Арестовича возбудили в марте 2022 года из-за призывов к терактам на объектах Белорусской железной дороги. Там ему грозит до пяти лет лишения свободы.
«Сплотилась навеки великая Русь: Беларусь — уголовное дело за терроризм. РФ — за экстремизм. Украина — два за сексизм. Куда податься бедному шпиону? Попробую в Афганистан. Там за это все орден могут дать», — написал Арестович в телеграм-канале, комментируя заочный арест в России.