Зеленский ввел санкции против Арестовича

В начале 2024 года Арестовича заочно арестовал Басманный суд Москвы. Бывшего советника украинской администрации подозревают в публичных призывах к терроризму и распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 205.2 УК и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). В Белоруссии дело против Арестовича возбудили в марте 2022 года из-за призывов к терактам на объектах Белорусской железной дороги. Там ему грозит до пяти лет лишения свободы.