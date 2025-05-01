Радий Хабиров возложил цветы к стеле «Уфа — город трудовой доблести»

Радий Хабиров отметил, что в Башкортостана Уфа и Ишимбай носят звание «Город трудовой доблести». Он добавил, что в республике собирали авиадвигатели и выпускали бронепоезда, добывали и перерабатывали нефть. Вся промышленность работала в помощь советским бойцам.
— В Уфе возле стелы «Город трудовой доблести» появился прекрасный сквер. Продолжим его развивать, — написал он в соцсетях. — Цель — чтобы наши жители, наши дети видели, какой огромный вклад республика внесла в Победу.
В течение года в Ишимбае начнется работа по установке стелы. Она станет символом благодарности ветеранам, которые в годы войны трудились на предприятиях, не жалея себя.