Радий Хабиров возложил цветы к стеле «Уфа — город трудовой доблести»

Радий Хабиров отметил, что в Башкортостана Уфа и Ишимбай носят звание «Город трудовой доблести». Он добавил, что в республике собирали авиадвигатели и выпускали бронепоезда, добывали и перерабатывали нефть. Вся промышленность работала в помощь советским бойцам.