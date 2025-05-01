МИД: РФ никогда не допустит возвращения Украины к границам 1991 года

«Сегодняшняя преступная акция киевских головорезов также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров. Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», — говорится в заявлении.