«Сегодняшняя преступная акция киевских головорезов также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров. Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», — говорится в заявлении.
МИД: РФ никогда не допустит возвращения Украины к границам 1991 года
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Киев и поддерживающие его страны Запада руководствуются людоедским инстинктом, желая восстановить Украину в границах 1991 года, Россия никогда не допустит этого сценария. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с терактом Киева в Алёшках Херсонской области.