Какие объекты посетил Мирзиёев в Хорезме

Его руководитель — 73-летняя Ойимжон Отажанова — посвятила более сорока лет своей жизни выращиванию саженцев и вовлекла в это дело членов своей семьи. На трех гектарах земли хозяйства разводят плодовые и декоративные деревья, еще два гектара отведены под садоводство. Кроме того, в теплице площадью 12 соток выращивают саженцы около 40 видов цветов. Теплица оснащена современными водосберегающими технологиями, а в каждом ее отделении создают необходимые микроклиматические условия, в зависимости от типа и особенностей растений.