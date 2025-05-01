США намерены добиваться прямых переговоров по Украине в ближайшие сто дней

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. При этом в субботу он сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.