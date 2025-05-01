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США намерены добиваться прямых переговоров по Украине в ближайшие сто дней

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. США намерены в ближайшие сто дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox.

Источник: AP 2024

«У нас есть первый шаг — выдвинутое мирное предложение. В течение следующих ста дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров», — рассказал он.

По словам Вэнса, даже критически настроенные к президенту США Дональду Трампу европейские союзники признают, что именно ему удалось сдвинуть процесс с мертвой точки.

«Эти стороны даже не разговаривали — ни друг с другом, ни с кем-либо еще. Они просто воевали. Президент стал единственным, кто смог добиться движения вперед», — считает вице-президент США.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. При этом в субботу он сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Однако, как напоминал пресс-секретарь, киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.

Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.

Трамп, в свою очередь, ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом.