Белый дом отметил, что США получат значительную выгоду от сделки по недрам

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США получат существенную выгоду от соглашения по полезным ископаемым, которое Вашингтон заключил с Киевом. Выступая на регулярном брифинге для журналистов, она отметила, что обе страны могут получить пользу от сделки, но США — в особенности.
«Мы заключили историческое соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда реконструкции. Это первое в своем роде экономическое партнерство, направленное на восстановление и долгосрочный экономический успех Украины, от которого Соединенные Штаты получат огромную выгоду. Это партнерство представляет собой экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего Украины», — сказала она.
Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что по соглашению в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США.
На протяжении первых 10 лет работы фонд не выплачивает дивиденды, все его доходы реинвестируются на Украине. Инвестиции будут направляться в разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.