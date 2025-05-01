Вучич заявил, что поедет в Москву на 9 Мая

БЕЛГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его планы посетить Москву на 9 Мая являются более популярной темой в странах ЕС, чем конфликт на Украине и перебои с электроэнергией в Европе. Как подчеркнул сербский лидер, угрозы со стороны представителей Евросоюза ввести санкции в случае посещения парада Победы не заставят его отказаться от визита в Россию.
«У них нет ни одной другой темы. Мир горит, с Украиной не знают, что делать, отключение электричества. Представьте себе, если бы в Сербии на 24 часа отключили электричество. Нас бы повесили вниз головой. Но единственная и главная проблема — это вот эта», — приводит слова Вучича газета «Вечерне новости».
По словам главы государства, Сербия не свернет с европейского пути, потому что это было обещано на выборах. Вучич напомнил, что обещал президенту РФ Владимиру Путину приехать в Россию 9 мая.
Кроме того, сербский лидер подчеркнул, что не поедет в Москву, только если с ним что-то не случится или не будет «невероятной угрозы для Сербии».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала бандитизмом и шантажом угрозы Еврокомиссии в адрес Вучича за его планируемый визит в Москву на празднование 9 Мая.