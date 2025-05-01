Вучич заявил, что поедет в Москву на 9 Мая

«У них нет ни одной другой темы. Мир горит, с Украиной не знают, что делать, отключение электричества. Представьте себе, если бы в Сербии на 24 часа отключили электричество. Нас бы повесили вниз головой. Но единственная и главная проблема — это вот эта», — приводит слова Вучича газета «Вечерне новости».