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CBS узнал о подготовке отставки советника Трампа по нацбезопасности

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут должности, сообщают источники CBS.

Источник: AP 2024

В марте Уолтц оказался в центре скандала. Он организовал групповой чат в мессенджере Signal для высших чиновников Белого дома. Они обсуждали удары по хуситам в Йемене. Туда же случайно был добавлен главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг, который опубликовал скриншоты переписки. Уолтца, министра обороны Пита Хегсета и других чиновников обвинили в раскрытии секретной информации, они обвинения отвергали.

По сведениям Politico, Трамп непублично признал, что Уолтц «облажался», но решил не увольнять его. «Они не хотят давать прессе скальп», — пояснил один из источников. Собеседники издания предположили в конце марта, что в администрации могут просто ждать подходящего момента, чтобы отстранить советника.