Оппозиционный блок «Победа» проводит майские демонстрации в Молдавии

Депутат парламента республики от блока Василий Боля, участвуя в демонстрации в Комрате, заявил журналистам, что, к сожалению, за последние годы в Молдавии накопилось множество проблем. «Мы видим, как тяжело приходится работникам железной дороги, которые с трудом справляются со всеми трудностями. Серьезные проблемы наблюдаются и в сфере образования и в здравоохранении. Более трехсот тысяч наших граждан, которые трудились на благо страны и экономики, были вынуждены покинуть родину и искать работу за границей — все из-за некомпетентной политики центральных властей», — сказал Боля.