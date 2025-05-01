Оппозиционный блок «Победа» проводит майские демонстрации в Молдавии

«Блок “Победа” вывел на майские демонстрации около 20 тысяч человек в трех городах — Бельцы, Комрат, Оргеев», — сообщила пресс-служба политсилы.
Депутат парламента республики от блока Василий Боля, участвуя в демонстрации в Комрате, заявил журналистам, что, к сожалению, за последние годы в Молдавии накопилось множество проблем. «Мы видим, как тяжело приходится работникам железной дороги, которые с трудом справляются со всеми трудностями. Серьезные проблемы наблюдаются и в сфере образования и в здравоохранении. Более трехсот тысяч наших граждан, которые трудились на благо страны и экономики, были вынуждены покинуть родину и искать работу за границей — все из-за некомпетентной политики центральных властей», — сказал Боля.
Участники первомайского марша в Комрате надели значки с надписью «Мы вместе с Гуцул». Так жители Гагаузии выражают свою солидарность главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которую поместили под домашний арест.
Лидер входящей в блок «Победа» партии «Шанс» Алексей Лунгу сообщил, что на въездах в город Оргеев, а также в село Пересечино, что рядом с Оргеевом, полиция остановила три автобуса с людьми, которые едут отмечать праздник. По словам представителя блока «Победа» Юрия Витнянского, полиция препятствует, чтобы люди добрались до мирного первомайского марша и в Бельцах.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.