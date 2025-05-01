Зеленский ввел санкции против экс-советника своего офиса Алексея Арестовича

«Выходит у нас президент и говорит: “Россияне переживают, что парад под вопросом. И правильно переживают”. На что он намекает? На то, что будет бить. Отодвигает вам еще на полгода войну. Когда человек тупой — это печально. Когда упрямый — печально. Но когда тупой и упрямый одновременно — это просто…».