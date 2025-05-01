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Пьяный отморозок из ПАС назвал жителей Молдовы «молдобоями»: Местный советник из правящей партии решил объяснить гражданам, в чем они неправы

Местный советник по спискам ПАС Ион Мельник выступил в прямом эфире в TikTok, используя вульгарные и оскорбительные выражения в адрес граждан страны.

Источник: Комсомольская правда

Советник PAS нецензурно объяснил «молдобоям» происхождение названия Бессарабия.

Местный советник по спискам ПАС Ион Мельник выступил в прямом эфире в TikTok, используя вульгарные и оскорбительные выражения в адрес некоторых граждан, которых он называет «молдобоями».

"Молдобои, задаю вам два вопроса, которые поставят вас в тупик. Первый — почему эта земля называется Бессарабия? Второй — как насчет династии Мушатинов?

Во-первых, Бессарабия названа в честь Басараба I, основателя династии Мушатинов, а во-вторых, Штефан чел Маре является потомком династии Мушатинов", — заявил в видео Мельник, используя грубые ругательства и нецензурную брань.

Даже если списать на то, что Мельник был пьян, это не дает ему право вести себя как свинья. Тем более, в прямом эфире, тем более учитывая его статус. Впрочем. чему мы удивляемся — рыба гниет с головы. а голова у нас сами знаете кто.

Но вообще, когда сопляк в пьяном угаре начинает поучать жителей страны, думая, что принадлежность к ПАС делает его особенным, это, как минимум, смешно.

Клоун. Просто клоун. Очередной из ПАС.

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