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В Госдуме отреагировали на новые учебники по истории в Молдавии

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и ее партия заняли сторону тьмы, вернуть их в адекватное состояние уже невозможно, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова, комментируя новые учебники по истории в Молдавии.

Источник: Sputnik

Ранее РИА Новости выяснило, что в новом учебнике по истории для старшеклассников в Молдавии СССР — вопреки решениям Нюрнбергского трибунала — обвиняется в развязывании Второй мировой войны, а «распространение коммунизма в Европе» названо одной из причин появления фашизма и нацизма.

«Особо цинично то, что реабилитация фашизма и нацизма происходит накануне 80-летия Великой Победы. Санду и её партия PAS заняли сторону тьмы, и вернуть их в адекватное состояние невозможно. Здоровым силам молдавского общества нужно объединяться», — сказала Аршинова.

Как отметила депутат, в учебниках игнорируется, что Советский Союз стал жертвой агрессии нацистской Германии. По ее словам, в этом же учебнике идёт оправдание румынского фашистского диктатора Йона Антонеску, который был близким соратником Адольфа Гитлера.

«Время оккупации Молдавии с 1941 по 1944 год школьникам представляют как прогрессивный период развития Бессарабии. И это притом, что Антонеску отдал команду о тотальном уничтожении евреев, цыган и всех, кого оккупанты считали неблагонадежными», — подчеркнула парламентарий.