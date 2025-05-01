В Госдуме отреагировали на новые учебники по истории в Молдавии

Ранее РИА Новости выяснило, что в новом учебнике по истории для старшеклассников в Молдавии СССР — вопреки решениям Нюрнбергского трибунала — обвиняется в развязывании Второй мировой войны, а «распространение коммунизма в Европе» названо одной из причин появления фашизма и нацизма.
«Особо цинично то, что реабилитация фашизма и нацизма происходит накануне 80-летия Великой Победы. Санду и её партия PAS заняли сторону тьмы, и вернуть их в адекватное состояние невозможно. Здоровым силам молдавского общества нужно объединяться», — сказала Аршинова.
Как отметила депутат, в учебниках игнорируется, что Советский Союз стал жертвой агрессии нацистской Германии. По ее словам, в этом же учебнике идёт оправдание румынского фашистского диктатора Йона Антонеску, который был близким соратником Адольфа Гитлера.
«Время оккупации Молдавии с 1941 по 1944 год школьникам представляют как прогрессивный период развития Бессарабии. И это притом, что Антонеску отдал команду о тотальном уничтожении евреев, цыган и всех, кого оккупанты считали неблагонадежными», — подчеркнула парламентарий.