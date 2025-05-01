Ранее РИА Новости выяснило, что в новом учебнике по истории для старшеклассников в Молдавии СССР — вопреки решениям Нюрнбергского трибунала — обвиняется в развязывании Второй мировой войны, а «распространение коммунизма в Европе» названо одной из причин появления фашизма и нацизма.