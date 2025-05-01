Белый дом рассказал, что затронут проекты по сделке с Украиной

«Проекты в области природных ресурсов будут включать в себя минералы, углеводороды, а также развитие соответствующей инфраструктуры», — сказано в заявлении.
«Если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, им будет предоставлено право первого выбора — либо приобрести их, либо назначить покупателя по своему выбору», — отмечается в документе.
В публикации также указывается, что партнерство в рамках соглашения «будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов правления, которые будут работать сообща в рамках совместного процесса принятия решений по распределению ресурсов фонда».
Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что по соглашению в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не выплачивает дивиденды, все его доходы реинвестируются на Украине. Инвестиции будут направляться в разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.