Зеленский: соглашение с США о недрах будет внесено в Раду для ратификации

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Соглашение о недрах, которое накануне было подписано представителями Украины и США, будет направлено для ратификации в Верховную раду. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
«Соглашение подписано и будет направлено для ратификации в Верховную раду. И мы заинтересованы, чтобы с соглашением не было задержек. Сегодня говорил с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком. В том числе про ратификацию договора», — сказал Зеленский в своем ежедневном обращении, размещенном в Telegram-канале.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк, проанализировав текст соглашения, сообщил, что это лишь первый из трех документов, которые должны подписать Киев и Вашингтон, причем во втором из них будут содержаться основные положения о формировании, функционировании и полномочиях создаваемого фонда. Однако, отмечал депутат, этот документ может быть подписан только после ратификации заключенного 30 апреля соглашения.
О подписании соглашения с США о недрах стало известно в ночь на 1 мая. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. На протяжении первых 10 лет работы фонд не выплачивает дивиденды, все его доходы реинвестируются на Украине.
Утром кабмин Украины опубликовал текст документа. Многие СМИ и депутаты Рады, проанализировав его положения, отмечали, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, при этом не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Зеленского.
В частности, в соглашение заложен долговременный приоритет Вашингтона в вопросе доступа к украинским недрам: учреждаемый совместно с США фонд будет иметь первоочередной доступ к лицензиям на разработку и информации о недрах, а также право приоритетного выкупа продукции. Украина не сможет предлагать третьим сторонам более выгодные условия. В случае возникновения противоречий с украинским законодательством предпочтение должно отдаваться условиям соглашения.