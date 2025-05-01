Зеленский: соглашение с США о недрах будет внесено в Раду для ратификации

О подписании соглашения с США о недрах стало известно в ночь на 1 мая. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. На протяжении первых 10 лет работы фонд не выплачивает дивиденды, все его доходы реинвестируются на Украине.