Александр Дрозденко провел встречу с врио Курской области

Сегодня, 1 мая, состоялась встреча между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и временно исполняющим обязанности главы Курской области Александром Хинштейном. Они обсудили темы помощи детям, гуманитарных миссий, восстановления памятников, посвященных Великой Отечественной войне и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона.
— Курская область. Здесь нужна помощь не только Ленобласти, но и всей России. У Александра Хинштейна, как и у меня, сегодня рабочий день. И впереди еще много недель и месяцев, за которые регион должен восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях, — отметил Дрозденко.
Дрозденко подчеркнул, что 47-й регион первым откликнулся на просьбу о восстановлении мемориалов Великой Отечественной войны, а также продолжает принимать детей из Курской области для отдыха в лагерях и доставлять гуманитарную помощь. Однако глава Ленобласти убежден, что работы впереди действительно много — восстановление жилых домов, дорог, школ, детских садиков, больниц и храмов. Дрозденко призвал все субъекты России присоединиться и оказать посильную помощь Курской области.