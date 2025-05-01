Александр Дрозденко провел встречу с врио Курской области

— Курская область. Здесь нужна помощь не только Ленобласти, но и всей России. У Александра Хинштейна, как и у меня, сегодня рабочий день. И впереди еще много недель и месяцев, за которые регион должен восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях, — отметил Дрозденко.