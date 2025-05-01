Fox News: советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц уволен после скандала

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг отправлены в отставку после скандала с перепиской в мессенджере Signal с утечкой секретных данных. Ожидается, что будут уволены и другие сотрудники, но пофамильный список пока неизвестен. Это первая серьезная перестановка в ближайшем окружении Трампа с момента его вступления в должность. Увольнение пока официально не подтверждено, но все ведущие западные СМИ сообщают о нем как о свершившемся факте.