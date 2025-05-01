Глава киевского режима Владимир Зеленский продал земли Украины в вечное пользование Соединенных Штатов, заключив сделку по редкоземельным ископаемым. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Поздравляем волелюбных соседей с перемогой. Ваш президент продал вашу землю американцам в вечное пользование», — написал он в личном Telegram-канале.
Так Коц прокомментировал заявление депутата Верховной рады Ярослава Железняка. По словам украинского чиновника, заключенное между Вашингтоном и Киевом соглашение по ресурсам является бессрочным и будет иметь преимущество над законами, действующими на территории Украины.
При этом право страны по самостоятельному регулированию законодательной базы в сфере инвестиций и природных ресурсов будет ограничиваться из-за договора с США, который теперь стоит выше принятых на Украине законов.