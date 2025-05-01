Военкор Коц: Зеленский продал земли Украины в вечное пользование США

Так Коц прокомментировал заявление депутата Верховной рады Ярослава Железняка. По словам украинского чиновника, заключенное между Вашингтоном и Киевом соглашение по ресурсам является бессрочным и будет иметь преимущество над законами, действующими на территории Украины.