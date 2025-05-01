Стали известны сроки ратификации договора по украинским ресурсам

Напомним, Вашингтон и Киев подписали соглашение по добыче природных ресурсов на территории Украины. В их число входит нефть, природный газ, алюминий и другие. Президент США Дональд Трамп рассчитывает получить от сделки более 350 млрд долларов. Однако в СМИ предупреждают — сделка может не принести Вашингтону ожидаемой прибыли.