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Стали известны сроки ратификации договора по украинским ресурсам

Вашингтон ожидает, что сделка по полезным ископаемым будет ратифицирована Верховной радой в ближайшую неделю. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя американской администрации.

Источник: Life.ru

«Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что украинский парламент, как ожидается, ратифицирует подписанные с США соглашения по минералам в течение недели», — говорится в сообщении.

Напомним, Вашингтон и Киев подписали соглашение по добыче природных ресурсов на территории Украины. В их число входит нефть, природный газ, алюминий и другие. Президент США Дональд Трамп рассчитывает получить от сделки более 350 млрд долларов. Однако в СМИ предупреждают — сделка может не принести Вашингтону ожидаемой прибыли.