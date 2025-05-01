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Лебедев: ВС РФ нанесли удар по скоплению сил ВСУ, сбежавших из Курской области

Армия России ударила по скоплению боевиков ВСУ, которые на территории Сумской области пытались сформировать новое подразделение после побега из Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие нанесли удар по скоплению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта в Сумской области. Под удар попали боевики, которые ранее бежали из Курской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Храповщина — село в Сумском районе, северо-восточнее Сум. Артиллерийский удар детонация и пожар были мощными. Там в основном собирали тех, кому повезло сбежать из Курской области», — говорится в сообщении.

По словам Лебедева, сбежавшие боевики киевского режима, находившиеся в районе Сум, пытались сформировать новое подразделение. Выжившие после атаки Вооруженных сил РФ военные ВСУ разбежались по ближайшему лесу и садовым участкам, не желая продолжать боевые действия.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны, что ВС России нанесли удар по военным аэродромам в 162 районах на территории Украины.