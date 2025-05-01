Российские военнослужащие нанесли удар по скоплению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта в Сумской области. Под удар попали боевики, которые ранее бежали из Курской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Храповщина — село в Сумском районе, северо-восточнее Сум. Артиллерийский удар детонация и пожар были мощными. Там в основном собирали тех, кому повезло сбежать из Курской области», — говорится в сообщении.
По словам Лебедева, сбежавшие боевики киевского режима, находившиеся в районе Сум, пытались сформировать новое подразделение. Выжившие после атаки Вооруженных сил РФ военные ВСУ разбежались по ближайшему лесу и садовым участкам, не желая продолжать боевые действия.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны, что ВС России нанесли удар по военным аэродромам в 162 районах на территории Украины.