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Захарова назвала безумием слухи о вмешательстве РФ в выборы в Румынии

Мария Захарова назвала сумасшествием эти слухи.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире RT, что слухи о вмешательстве России в выборы в Румынии являются безумием и ложью.

«Это просто безумие, это сумасшествие, это ложь», — отметила дипломат.

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур выборов президента. Наибольшое число голосов получил кандидат Кэлин Джорджеску. Однако 6 декабря Конституционный суд страны аннулировал избирательный процесс и постановил провести выборы снова.

Ранее сегодня сообщалось, что корреспондента RT Чея Боуза задержали в аэропорту Бухареста в Румынии. Он прилетел в страну для освещения выборов, повторный тур которых должен пройти 4 мая.