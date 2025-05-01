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Times: США раскрыли «Пяти глазам» данные об операциях РФ и Китая в космосе

Решение принято на фоне растущего беспокойства о милитаризации космоса КНР.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки начали передавать союзникам по альянсу «Пять глаз» разведданные об операциях Китая и России в космосе, пишет The Times.

До апреля подразделение Space Delta 9, в ведение которого входили орбитальные боевые действия США, предоставляло сведения только американским чиновникам с особым допуском, отмечается в публикации.

Командир подразделения Space Delta 9, полковник Рэмси Хорн сообщил, что в последние недели на фоне растущего беспокойства о милитаризации космоса Китаем было принято решение о более тесном сотрудничестве с союзниками по «Пяти глазам». В результате Австралия, Канада, Новая Зеландия и Британия получают данные о секретной деятельности в космическом пространстве, теперь они могут видеть и понимать угрозы в космосе в реальном времени, говорится в статье.

Ранее источники в оборонной сфере сообщили, что Великобритания изучает возможность создания подгруппы для обмена разведывательной информацией внутри альянса «Пять глаз».