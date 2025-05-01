Times: США раскрыли «Пяти глазам» данные об операциях РФ и Китая в космосе

Командир подразделения Space Delta 9, полковник Рэмси Хорн сообщил, что в последние недели на фоне растущего беспокойства о милитаризации космоса Китаем было принято решение о более тесном сотрудничестве с союзниками по «Пяти глазам». В результате Австралия, Канада, Новая Зеландия и Британия получают данные о секретной деятельности в космическом пространстве, теперь они могут видеть и понимать угрозы в космосе в реальном времени, говорится в статье.